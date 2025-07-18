Çanakkale Boğazı\'nda Tekneye Kurtarma

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Morto Koyu'na ilçesine demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Morto Koyu'na ilçesine demirletildi.