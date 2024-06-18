Çanakkale Boğazı\'nda yangın nedeniyle gemi trafiği normale döndü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tek yönlü durdurulan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin normale döndüğü açıklandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını sebebiyle 4 saat önce tek yönü kapatılan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, çift yönlü olarak açıldığı duyuruldu.
Büyük Anafarta köyünün tedbiren boşaltıldığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğu yangın bölgesinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise sürüyor.
Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisinde çıkan anız yangını ormana sıçramış, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.
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