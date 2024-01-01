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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Trafiğe Kapanma - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Trafiğe Kapanma

Çanakkale'de etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldı. Boğaz trafiğinin güney yönlü olarak ise saat 14.00'te açılması bekleniyor.

01.01.2024 - 12:58,
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ÇANAKKALE'de etkili olan yoğun siste kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldı. Boğaz trafiğinin güney yönlü olarak ise saat 14.00'te açılması bekleniyor.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 02.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Çanakkale'de etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldı. Öte yandan boğaz trafiğinin güney yönlü olarak ise saat 14.00'te açılması beklendiği bildirildi.(DHA)

Çanakkale Boğazı\'nda Yoğun Sis Nedeniyle Trafiğe Kapanma
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Trafiğe Kapanma - Son Dakika
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