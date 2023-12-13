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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte boğaz trafiği durduruldu ve gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

13.12.2023 - 10:40,
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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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