Çanakkale Boğazı Sis Sonrası Açıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı Sis Sonrası Açıldı

Yoğun sis nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesiyle yeniden açıldı.

01.02.2025 14:46
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Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri, yeniden yapılmaya başlandı.

Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden gemi geçişlerine açıldı.

Kaynak: AA

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