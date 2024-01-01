Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi geçişlerine açıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazında gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, sisin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte Kuzey'den tek yönlü gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği gece saat 02.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazında sisin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte saat 10.00 itibariyle Kuzey'den tek yönlü gemi geçişlerine açıldı. Güney'den ise saat 14.00 itibariyle gemi trafiğinin açılması planlanıyor.