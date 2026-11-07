Çanakkale Çan'da benzin istasyonu önünde alev alan otomobilde 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Çanakkale Çan'da benzin istasyonu önünde alev alan otomobilde 2 kişi yaşamını yitirdi

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Çanakkale Çan\'da benzin istasyonu önünde alev alan otomobilde 2 kişi yaşamını yitirdi
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Paşaköy yakınlarında benzin istasyonu önünde TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan TIR şoförü hastanede tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, T.B. yönetimindeki 17 HL 011 plakalı TIR ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu otomobildeki alevler söndürüldü.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sürücü ile yanındaki kişinin cansız bedenleri bulundu. Cenazeler, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan TIR şoförü T.B. ise kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı. T.B'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesine çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Levent DİKMEN/ ÇAN, (Çanakkale),

Kaynak: DHA
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