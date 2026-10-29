Çanakkale\'de 103. yıl coşkusu Gelibolu ve Lapseki\'de fener alayıyla yaşandı

Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Gelibolu Belediyesince düzenlenen fener alayına katılan yüzlerce vatandaş, Gazi Süleyman Paşa Heykeli önünden ellerinde Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar eşliğinde şehir merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Fener alayına Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge, MHP İlçe Başkanı Murat Şarlak, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Lapseki Belediyesince de yürüyüş programı düzenlendi.

İlçe merkezindeki 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, yağışlı havaya rağmen sahildeki 15 Temmuz Parkı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüdü.

Programa Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, eşi Neşe Öztürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Uzun ve belediye meclis üyeleri katıldı.