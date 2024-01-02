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Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 ayrı noktada lastik botta yurt dışına çıkmaya çalışan 169 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 169 kaçak göçmen yakalandı
02.01.2024 - 11:58,
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 ayrı noktada lastik botta yurt dışına çıkmaya çalışan 169 kaçak göçmen, yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 farklı noktada, kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 4 botu, lastik botlardaki 169 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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