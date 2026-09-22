Çanakkale\'de 17 Burda AVM\'de yangın çıktı, teknolojik eşya mağazası hasar gördü

ÇANAKKALE'de, alışveriş merkezindeki bir teknolojik eşya mağazası, çıkan yangında hasar gördü.

Kentteki 17 Burda AVM'nin 2'nci katındaki bir teknolojik eşya mağazasında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle AVM'ye girişler kapatılırken, polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.