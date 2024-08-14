Çanakkale\'de 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-119" bölgeye sevk edildi.
Lastik bot içindeki 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Yemen ve Sudan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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