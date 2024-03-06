Çanakkale\'de düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı

MAZLUMDER, İsrail ile Ticaret Yapan Şirketlerin Yargılanmasını İstiyor

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespiti ve şirket yöneticilerinin yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçları hatırlatılarak, ticaret yapan kişi ve şirketlerin Türk Ceza Kanunu'na göre suça iştirak ettikleri belirtildi. MAZLUMDER, Adalet Bakanlığına dilekçelerin gönderilmesi ve acilen soruşturma izni verilmesini talep etti.