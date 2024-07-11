Çanakkale'de 2 yaşındaki çocuk apartmanın 3. katından düştü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi Hacı İbrahim Bodur Caddesinde oturan akrabasına bırakılan 2 yaşındaki B.Ç, 3. kattaki evin penceresinden düştü.
B.Ç'nin düştüğünü gören apartmanın girişindeki marketin çalışanları ve müşteriler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince ilk önce Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç, durumunun ağır olması nedeniyle sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
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