Çanakkale\'de 21 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 21 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamında, mart ayı içinde merkez ilçede toplam 21 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlarla tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.