Çanakkale'de 227 düzensiz göçmen yakalandı, 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 227 düzensiz göçmen yakalandı, 16 şüpheli tutuklandı

Çanakkale\'de 227 düzensiz göçmen yakalandı, 16 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda son 2 ayda 227 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 11 araç, 37 can yeleği, 14 şambrel, 4 adet el hava pompası ve 115 bin 950 lira, 1700 dolar ile 470 avroya el konuldu.

03.05.2024 17:01
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Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonlarda son 2 ayda 227 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda son 2 ayda 227 göçmen yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri hakimlikler tarafından tutuklandı.

Ayrıca, 11 araç, 37 can yeleği, 14 şambrel, 4 adet el hava pompası ve 115 bin 950 lira, 1700 dolar ile 470 avroya el konuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de 227 düzensiz göçmen yakalandı, 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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