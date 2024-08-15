Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 8'i çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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