Çanakkale\'de 37 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botu "KB-76" ve sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik botta bulunan 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.