Çanakkale'de 37 Göçmen Yakalandı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 37 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı gözaltına alındı.
Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botu "KB-76" ve sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" bölgeye sevk edildi.
Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik botta bulunan 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: AA
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