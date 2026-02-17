Çanakkale\'de 37 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 15'i çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Şubat'ta yapılan çalışmalar sırasında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki 15'i çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatörün de işlemlerinin sürdüğü bildirildi.