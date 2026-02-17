Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Şubat'ta yapılan çalışmalar sırasında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki 15'i çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatörün de işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Çanakkale'de 37 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
