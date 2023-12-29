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Çanakkale'de 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri, Koyunevi köyünde yapılan operasyonda 34 plakalı araçta 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Çanakkale\'de 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
29.12.2023 - 13:01,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Koyunevi köyünde 34 AN 1533 plakalı araçta 12'si kadın,12'si çocuk 41 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Söz konusu araç ise yediemin otoparkına çekildi.

Araçta bulunan H.T. ve B.T. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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