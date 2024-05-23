Çanakkale\'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6", "TCSG-28", "KB-4305" ve "KB-4510" sahil güvenlik botları ekipleri, lastik bot içinde Afganistan ve Türkmenistan uyruklu 7'si çocuk 41 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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