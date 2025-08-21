Çanakkale'de 5 bin hektar orman yandı - Son Dakika
Çanakkale'de 5 bin hektar orman yandı

21.08.2025 11:00
Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 yangında 5,236 hektar orman alanı zarar gördü, evler de etkilendi.

ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesi, Kepez beldesi ve Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınlarında toplam 5 bin 236 hektar orman alanı zarar gördü.Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Sarıcaeli ve Bayramiç yangını, hava ve karadan yapılan müdahalenin ardından 9 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Bayramiç ilçesi Saçaklı köyündeki birçok ev zarar gördü. Kepez beldesinde ise 11 Ağustos'ta çıkan orman yangını, müdahalelerinin ardından 12 Ağustos'ta saat 14.45 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde birçok ev zarar gördü. Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos'ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Yangın, 18 Ağustos'ta saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 büyük yangında, toplam 5 bin 236 hektar orman zarar gördü. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli yangınında 617 hektar, Bayramiç ilçesindeki yangında 965 hektar, Kepez beldesinde 543 hektar ve Gelibolu yangınında ise 3 bin 111 hektar orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

