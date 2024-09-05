Çanakkale\'de Kaçakçılık Operasyonu: 50 Bin Boş Makaron ve 4 Gözaltı

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Çanakkale'nin Çan ve Gökçeada ilçelerinde polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Eylül'de Çan ve Gökçeada'da kaçakçılık suçlarının deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 50 bin dal bandrolsüz boş makaron, 1580 dal doldurulmuş sigara, 255 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 129 kilogram kıyılmış tütün, 8 kilo bandrolü kesilmiş tütün, 234 paket gümrük kaçağı bandrolsüz tütün 7 adet vozol marka elektronik sigara ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.