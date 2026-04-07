Çanakkale\'de 73 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

ÇANAKKALE'de kaldıkları yurtta mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 73 üniversite öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Kerime Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrenciler dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 73 öğrenci, sağlık kuruluşlarına başvurdu. Öğrencilerden 66'sı Çanakkale Araştırma Hastanesi'nde, 7'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin neden rahatsızlandığının tespiti için inceleme başlatıldı.