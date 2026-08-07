Çanakkale'de Zehirlenme Kurbanı Çocuk İçin Gözyaşları - Son Dakika
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Çanakkale'de Zehirlenme Kurbanı Çocuk İçin Gözyaşları

Çanakkale\'de Zehirlenme Kurbanı Çocuk İçin Gözyaşları
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Çanakkale'de böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede arkadaşları saf tutarken, baba Uğur Çanlı, 'Oğlum cennet kuşu' dedi.

Çanakkale'de çocuklar 9 yaşında hayatını kaybeden arkadaşları Yusuf Talha Çanlı'nın cenaze töreninde saf tuttu.

Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden ve komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle önceki akşam zehirlendiği ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yusuf Talha Çanlı için ikindi vakti Dumlupınar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada baba Uğur ile hastanedeki tedavisi sonrası taburcu olan anne Sevda Çanlı taziyeleri kabul etti.

Uğur Çanlı, 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'nın tabutunun başında sınıf ve mahalle arkadaşları olan çocuklara dua etmeleri konusunda telkinde bulundu.

Yusuf Talha Çanlı'nın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Ezine ilçesinin Geyikli beldesine bağlı Bozköy köyünde toprağa verildi.

Baba Uğur Çanlı, cenazede gazetecilere, oğlunun çok acı çektiğini belirterek, "Çok uğraştım elimden geleni yapmaya çalıştım. Rabbim acısını dindirdi, sevdiği için yanına aldı. Benim oğlum cennet kuşu. Yapabileceğimi yaptım. Ben ondan razıyım, o da benden razı olsun. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Olay

Çanakkale'de yaşayan Uğur Çanlı, önceki akşam eve geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde bulmuş, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yusuf Talha, hava ambulansıyla sevk edildiği İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve Yusuf Talha'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen böcek ilaçlamasıyla ilgili olarak komşu ile ilaçlama şirketinin müdürü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Zehirlenme Kurbanı Çocuk İçin Gözyaşları - Son Dakika

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