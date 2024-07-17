Çanakkale'de Ahır Yangınında 10 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Çanakkale'de Ahır Yangınında 10 Hayvan Telef Oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde Fikret Yılmaz'a ait bir ahırda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangında ayrıca 3 bin saman balyası ve 10 ceviz ağacı da zarar gördü. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

17.07.2024 09:15
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 bin saman balyası zarar gördü.

Çan'ın Terzialan beldesine bağlı Süle Mahallesinde Fikret Yılmaz'a ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı, 2 arazöz ile Çan Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangında ahırda 10 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 bin saman balyası zarar gördü, 10 ceviz ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Ahır Yangınında 10 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Ahır Yangınında 10 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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