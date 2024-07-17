Çanakkale'de Ahır Yangınında 10 Hayvan Telef Oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 bin saman balyası zarar gördü.
Çan'ın Terzialan beldesine bağlı Süle Mahallesinde Fikret Yılmaz'a ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı, 2 arazöz ile Çan Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yangında ahırda 10 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 bin saman balyası zarar gördü, 10 ceviz ağacı zarar gördü.
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