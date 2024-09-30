Çanakkale'de Alacak Kavgası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de Alacak Kavgası: 6 Yaralı

Çanakkale\'de Alacak Kavgası: 6 Yaralı

Alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 21 şüpheli gözaltına alındı.

30.09.2024 12:02
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ÇANAKKALE'de, alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan, polis merkezinin önüne de taşan 6 kişinin yaralandığı tabanca ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüphelinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 26 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışma, tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşürken, olay Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nin önüne kadar taştı. Kavgada 3'ü tabancayla, 3'ü de bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılırken; polis, yaralıların da aralarında olduğu kavgaya karıştıkları belirlenen 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 10 ayrı adrese ertesi gün yapılan operasyonlardaki aramalarda 1'i kurusıkı 3 tabanca, 15 mermi, 2 kesici alet ve sopa, 250 bin bandrolsüz boş makaron, 113 kilogram tütün, 400 mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken; Ö.K., K.K., Y.K., A.K., F.K., M.K., S.K., U.A., Y.A., S.K., S.K., M.A., A.P., S.K. adliyeye sevk edildi. Öte yandan, 5 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Alacak Kavgası: 6 Yaralı - Son Dakika

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