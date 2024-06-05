Çamlıca köyü Yangın Gözetleme Kulesi'nden, saat 14.00 sıralarında Çıplak köyü TİGEM mevkisindeki bir tarladan duman yükseldiği bildirildi. Bunun üzerine İntepe (Troya Milli Parkı) İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Orman ekipleri, 5 dakika içinde alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin bir anızdan başlayarak rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdiği belirlendi. Büyüyen alevler Çanakkale- İzmir kara yolunu aşıp, Gökçalı köyündeki bir tarım arazisi ve ormana sıçradı. Bölgeye takviye olarak Dardanos mevkisinde konuşlu 2 yangın söndürme helikopteri ile Çanakkale ve Balıkesir'in Edremit ilçesinde konuşlu toplam 6 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 5 itfaiye aracı, 192 personel ve su tankerleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Anız Yangını Tarım Arazisine ve Ormana Sıçradı - Son Dakika
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