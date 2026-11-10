Çanakkale'de Atatürk için çelenk töreni düzenlendi, 09.05'te saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Atatürk için çelenk töreni düzenlendi, 09.05'te saygı duruşu yapıldı

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Çanakkale\'de Atatürk için çelenk töreni düzenlendi, 09.05\'te saygı duruşu yapıldı
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Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Vali Ömer Toraman ve vatandaşların katıldığı törende saat 09.05'te kentte hayat durdu, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ÇANAKKALE'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, anıtına çelenk sunulup, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunularak anıldı.

Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saatler 09.05'i gösterdiği sırada kentte hayat durdu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasından sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Trafikteki sürücülerde araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Çelenk töreninden sonra vatandaşlar Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA
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