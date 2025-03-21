Çanakkale'de Av Tüfeğiyle Yaralanma: Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de balkondan av tüfeğiyle ateş eden şüpheli tarafından ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta 10 Mart'ta av tüfeğiyle balkona çıkan Burak A, tarafından yaralanan Fikret Okar (50), tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Okar'ın cenazesinin ikindi vakti Necip Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Burak A, Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'taki evinin balkonuna av tüfeğiyle çıkmış, kendisini ikna etmek isteyen Fikret Okar'ı vurarak ağır yaralamıştı.

Okar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken zanlı, polis ekipleri arasında çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilmişti.