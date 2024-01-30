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Çanakkale'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele faaliyetleri, sigarayı bırakma günü etkinlikleri ve KYTA anket sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Aktaş, bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaparak, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Çanakkale\'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
30.01.2024 - 13:17,
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Çanakkale'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme oranları, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında yapılacak çalışmalar ile Çanakkale'de yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) anket sonuçları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Kağan Gencer ve kurum psikoloğu Hanife Çakan tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında Ceza ve İnfaz Kurumunda yapılan çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin bilgileri aktardı.

Vali Aktaş, bağımlılıkla mücadelenin, çocuklar ve gençlik için gelecek için çok önemli bir mücadele olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Aktaş, toplumu bağımlılıktan korumak için her kurumun çok titiz çalışması gerektiğini belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından gündem önerisi ve bir sonraki toplantıda sunum yapacak kurumların belirlenmesiyle son buldu.

Toplantıya Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Faik Tümürözü, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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