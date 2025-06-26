Çanakkale\'de Bakımevi Açıldı

Çanakkale'de sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan "Sahipsiz Hayvanlar için Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı" hizmete açıldı.

Ormanlık alanda 70 dönüm arazi üzerine kurulan merkez, sahipsiz hayvanlara hem geçici barınma hem de rehabilitasyon ve tedavi imkanı sunuyor.

Tesiste, AFAD tarafından sağlanan 35 konteyner, bakım, ameliyathane ve yem merkezi olarak kullanılmak üzere konumlandırıldı.

Merkezin hizmete girmesiyle Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı da gerçekleştirildi.

Toplantıda, hayvan refahının artırılmasına yönelik çeşitli kararlar alındı.