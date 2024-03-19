Çanakkale\'de Batan Botun Ardından Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'un Yıldızları: Bir Mutluluk Hareketi Beşiktaş'ta Basın Açıklaması Yaptı

Mega kentin trafiğin yoğun olduğu noktalarda bir anda ortaya çıkarak sürücüleri şaşırtan 'İstanbul'un Yıldızları' grubu, Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı. Grup, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olan 31 Mart seçimlerinde Murat Kurum'a destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul'un deprem gerçeğiyle yüzleştiğini ve Murat Kurum'u depreme hazırlıkta bir şans olarak gördüklerini ifade ettiler.