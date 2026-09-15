Çanakkale'de Bayramiç ve Ayvacık'ta kaçakçılık operasyonu, 223 litre bira ele geçirildi
Çanakkale'de jandarmanın Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde düzenlediği 2 ayrı kaçakçılık operasyonunda, 3 dedektör, 2 kazma, 17 sikke ve 223 litre bira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, dedektör, sikke ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 dedektör, 2 kazma, 17 sikke ile 223 litre bira ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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