Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişinin, 12 yerinden bıçakla yaraladığı eşine yönelik saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çanakkale'de yaşayan Eren K., bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.K'ya Umurbey beldesinde 12 Haziran'da otobüsten indikten sonra bıçakla saldırdı.
Bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan M.K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan Eren K.. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eren K'nin, bıçakla ağır yaraladığı eşinin hastaneye kaldırıldığı ambulansın da önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi.
Zanlının, eşini bıçakla ağır yaraladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Bıçaklı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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