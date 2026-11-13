Çanakkale'de bir haftalık huzur uygulamalarında 22 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de bir haftalık huzur uygulamalarında 22 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı

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Çanakkale\'de bir haftalık huzur uygulamalarında 22 şüpheli yakalandı, 13\'ü tutuklandı
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Çanakkale'de 2-9 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 13 bin 567 kişi ve 1711 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 332 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'de bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 13 bin 567 kişi ve 1711 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-9 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 13 bin 567 kişi ve 1711 araç kontrol edilirken, 332 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 52 gram uyuşturucu, 3 bin 69 sentetik ecza hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ise 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 8,85 litre el yapımı alkollü içki, 15 litre anason yağı, sigara sarma makinesi ve parçaları, 45 bin 780 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 204 ısıtmalı tütün çubuğu, 51 elektronik sigara, 597 gümrük kaçağı sigara, 12,70 kilogram nargile tütünü, 17 bin boş sigara kutusu, 147 paket tütün, 32 bin 430 sigara sarma kağıdı ve 6 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunduğu belirlenen 101 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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