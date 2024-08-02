Çanakkale'de Camiye Giden Yaşlı Adam Köpek Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Çanakkale'de Camiye Giden Yaşlı Adam Köpek Saldırısına Uğradı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Mehmet Kurtcu, camiye gitmek için evinden çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bir köpeğin bacağını ısıran Kurtcu, yaralarını tedavi ettirdi. Kurtcu, daha fazla insanın benzer saldırılara maruz kalmaması için önlemlerin alınmasını talep etti.

02.08.2024 09:25
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde camiye akşam namazını kılmaya giden yaşlı adam, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Etili köyünde yaşayan Mehmet Kurtcu (81), evinden çıkıp camiye doğru yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Bir köpeğin sol bacağından ısırması sonucu yaralanan Kurtcu, Çan Devlet Hastanesine giderek aşı yaptırdı, yarasını tedavi ettirdi.

Kurtcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köpekler aniden arkamdan ayaklarıma saldırdı. Biri ayağımı ısırdı. Elimdeki bastonu köpeklere sallayarak bu şekilde kurtuldum. Benim gibi daha çok kişinin sahipsiz köpeklerden zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Camiye Giden Yaşlı Adam Köpek Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Camiye Giden Yaşlı Adam Köpek Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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