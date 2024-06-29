Çanakkale'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale\'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı. Rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellenen alevlerden bazı ağaçlar zarar gördü. Evleri tahliye edilen vatandaşlar, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için evlerine henüz girmemeleri gerektiği belirtildi.

29.06.2024 22:43
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı.

Üvecik köyünde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Hamza Özkan'ın kışlası da yangın nedeniyle hasar gördü. Yangın başlayınca hayvanlarını sahile götüren Özkan, sürüsünü telef olmaktan kurtardı.

Ayrıca, bir çimento fabrikasının limanda bulunan tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yandı.

Rüzgar enerji santrallerini etkilemesi önlendi

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellenen alevlerden bazı ağaçlar zarar gördü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın yerinde koordine ettiği ekipler, köylülerin desteğiyle yangını kısmen kontrol altında aldıkları bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Evleri tahliye edilen vatandaşların, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için evlerine henüz girmemeleri, teyakkuzda olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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