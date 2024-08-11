Çanakkale\'de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Çan'ın Kızılelma köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı ile arazöz gönderildi.
Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları kapsamında yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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