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Çanakkale'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelen doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucunda mutfak duvarı yıkılırken, bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

31.12.2023 - 22:45,
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ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede iddiaya göre doğalgaz sistemindeki sızıntıdan kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesini duyan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Patlama sonucu mutfağının duvarı tamamen yıkılırken, evde bulunan Sezgin Ö. yaralandı. Sezgin Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Çanakkale\'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
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