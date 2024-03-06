Çanakkale\'de düzensiz göçmen operasyonunda 243 kişi yakalandı

Çanakkale'de polisin düzenlendiği düzensiz göçmen operasyonlarında çeşitli ülkelere mensup 243 kişi yakalandı, 21 göçmen kaçakçısından 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 1 Şubat-29 Şubat arasında 15 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada 12 araç, 50 can yeleği, 40 şambrel, 7 el pompası ile 33 bin 450 Türk Lira ile 40 Avro nakit paraya el konuldu.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan, Afganistan, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Angola, Filistin, Suriye, Burundi, Libya, Rusya ve Cezayir uyruklu 243 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü Dursun Güler hayatını kaybetti. Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Tırda yolcu olarak bulunan Umut Y. ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 127 bin 510 araç kontrol edildi. 773 araç ile 234 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 52 sürücünün belgelerine geçici süre ile el konuldu. Şubat ayı boyunca 44 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespiti ve şirket yöneticilerinin yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçları hatırlatılarak, ticaret yapan kişi ve şirketlerin Türk Ceza Kanunu'na göre suça iştirak ettikleri belirtildi. MAZLUMDER, Adalet Bakanlığına dilekçelerin gönderilmesi ve acilen soruşturma izni verilmesini talep etti.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Yarışmada DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş depremlerinin etkilerini açıkladı. Yarışmanın önemi ve depreme hazırlık gerekliliği vurgulandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin sabun üretim atölyesini gezdi ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Aslan, yerel üretimin ve kadınların ekonomik güçlenmesinin toplumsal kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitimde afetlere müdahale, deprem ve yangın tatbikatı ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kaymakam Tolga Turan, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla uygulamalı eğitim programı düzenlendiğini belirtti.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, kullandığı araçla yol kenarındaki ATV araçlarına çarparak bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi, Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı ile sürücü ve annesi aranıyor.
Bursa ve Eskişehir'de, kendisini bankacı yakını, fabrika sahiplerinin torunu, mühendis gibi tanıtan bir zanlının, kredi kartı ve mobil bankacılık şifrelerini öğrendiği hayırsever yaşlıları dolandırdığı iddia edildi. Zanlının, yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para dolandırdığı belirlendi. Zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin'de gerçekleşen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'İnsanlığa Beyaz Çağrı' adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi, işgal sonucunda hayatını kaybeden siviller ve sağlık çalışanlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
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