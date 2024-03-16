Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale\'de Düzensiz Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 2 kişi kurtulurken, 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp düzensiz göçmenleri bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Havadan ve denizden yapılan taramaların yanı sıra karadan da aramalar yapılıyor. Bölgede 500'ün üzerinde personel görev alıyor.

16.03.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulundukları lastik botun batması sonucu 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulması, 22 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmasına devam ediliyor.

Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışması ikinci gününde havadan uçak, helikopter ve İHA'nın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer kurumlara ait çok sayıda deniz taşıtıyla yürütülüyor.

Bölgede 500'ün üzerinde personel, kayıp düzensiz göçmenleri arıyor. Denizdeki tarama faaliyetlerinin yanı sıra jandarma ekipleri, Büyük Kemikli mevkisinde karadan aramalara katılıyor.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot batmıştı. Kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini vermişti. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında ulaştığı 7'si çocuk 22 kişinin cesetleri, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildikten sonra ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morglarına götürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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