Çanakkale\'de elektrik bisikletten düşen kadın yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elektrik bisikletten düşen kadın yaralandı.
Nazmiye Altuncu'nun (64) kullandığı elektrikli bisiklet, Camicedit Mahallesi'nde Mustafa Gülşen Anadolu Lisesi önünde lastiğinin çukura girmesi nedeniyle devrildi.
Bisikletten düşerek başından yaralanan sürücü, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Altuncu, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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