Çanakkale'de Entegre Atık Yönetim Tesisi - Son Dakika
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Çanakkale'de Entegre Atık Yönetim Tesisi

Çanakkale\'de Entegre Atık Yönetim Tesisi
05.06.2026 11:16
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ÇAKAB'ın tesisinde yılda 100 bin ton atık işleniyor, enerji ve alternatif ham madde üretiliyor.

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğinin (ÇAKAB) Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim (EKAY) Tesisi'nde yılda yaklaşık 100 bin ton atık işlenirken, atıklardan enerji ve alternatif ham madde elde ediliyor.

Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Çardak ve Kepez belediyeleri ile İl Özel İdaresi'nin hizmet alanındaki 90 köyün evsel atıkları, ambalaj atıkları ve tıbbi atıkları kaynağından toplanarak, bertaraf için merkeze bağlı Kemel köyü Döllüktepe mevkisindeki EKAY Tesisi'ne götürülüyor.

Türkiye'deki atıktan türetilmiş yakıt üreten çevre lisanslı 4 tesisten biri olan EKAY Tesisi'nde ayrıca düzenli depolama, mekanik ayırma, biyokurutma, ambalaj atıkları toplama ayırma, tıbbi atık sterilizasyon, sızıntı suyu arıtma ve biyogazdan elektrik üretim tesisleri yer alıyor.

ÇAKAB Müdürü Aysun Kavcar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçen yıl Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ni almaya hak kazanan ve Türkiye'deki lisanslı entegre tesislerden biri olarak faaliyetlerini sürdüren EKAY Tesisi'ne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çanakkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü de olan Kavcar, tesisin temelinin Avrupa Birliği destekli Atık Yönetimi Projesi kapsamında atıldığını söyledi.

Çanakkale Belediyesinin 2004 yılında Avrupa Birliğine başvurduğu projenin 260 proje arasından seçildiğini belirten Kavcar, çalışmaların 2004-2009 yıllarında yürütüldüğünü ifade etti.

Kavcar, yaklaşık 17,5 milyon avroluk yatırım kapsamında yalnızca bir depolama sahasının değil, atığın oluşumundan bertarafına kadar tüm süreci kapsayan bir sistem kurulduğunu dile getirdi.

Bölgedeki atık sorununu çözmek amacıyla belediyelerin bir araya gelerek katı atık birliği oluşturduğunu anlatan Kavcar, daha sonra İl Özel İdaresinin de birliğe katıldığını kaydetti.

Tesiste 2019 yılından sonra önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Kavcar, mekanik-biyolojik ayrıştırma, atıktan türetilmiş yakıt, biyokurutma, gazdan elektrik enerjisi üretimi ve sızıntı suyu arıtma tesislerinin devreye alındığını söyledi.

"Alternatif yakıt ve ham madde olarak kullanılıyor"

Kavcar, sızıntı sularının ileri arıtma teknolojileri kullanılarak çevre mevzuatına uygun şekilde arıtıldığını ifade ederek, tesisin çevre izin ve lisans süreçlerini tamamladığını bildirdi.

Tesiste yılda yaklaşık 100 bin ton atığın yönetildiğini aktaran Kavcar, şunları kaydetti:

"Gelen atıklar mekanik-biyolojik ayırma tesisinde ikinci kez ayrıştırılıyor. Yanabilir nitelikteki atıklar kırıcı sistemlerden geçirilerek biyokurutma hollerine gönderiliyor. Kurutma işleminin ardından atıktan türetilmiş yakıt elde ediliyor. Bu ürün, çimento fabrikalarında alternatif yakıt ve hammadde olarak kullanılıyor."

Aysun Kavcar, tesiste yılda yaklaşık 11 bin ton ambalaj atığının ayrıştırıldığını, 20 bin ton atıktan türetilmiş yakıt üretildiğini ve çöpten elde edilen gazla yılda ortalama 10 bin megavatsaat elektrik enerjisi üretildiğini söyledi.

Bu miktarın yaklaşık 3 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık geldiğini belirten Kavcar, yılda yaklaşık 20 bin metreküp sızıntı suyunun da arıtıldığını kaydetti.

Kavcar, kentteki tek tıbbi atık sterilizasyon tesisinin de ÇAKAB bünyesinde faaliyet gösterdiğini anlatarak, Gelibolu hariç il genelindeki tıbbi atıkların burada sterilize edilerek bertaraf edildiğini ifade etti.

Atıkların ekonomik değer taşıdığına dikkati çeken Kavcar, vatandaşların atıkları kaynağında doğru şekilde ayrıştırmasının geri dönüşüm ve sıfır atık hedeflerine önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hamster Coin, Çanakkale, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

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