Çanakkale'de falezden düşen kadın ağır yaralandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki falezden düşen kadın ağır yaralandı.
Ezine'ye bağlı Kumburun köyünün sahil kesiminde yer alan Taşkapı'da tek başına kamp yapan R.Ö. (42) falezden düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince başından ağır yaralandığı tespit edilen R.Ö, Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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