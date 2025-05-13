Çanakkale\'de Feci Kaza: 8 Ölü, 21 Yaralı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tomruk yüklü kamyon, otobüs ve otomobilin karıştığı, 8 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi. Çanakkale yönüne giden Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bu sırada Ezine yönüne giden, 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul- İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.

6 YARALIDAN 3'ÜNÜN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SÜRÜYOR

Yaralılardan 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki 6 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.

Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.