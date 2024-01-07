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Çanakkale'de Fırtına Küçükbaş Hayvanların Ağılının Çatısını Uçurdu - Son Dakika
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Çanakkale'de Fırtına Küçükbaş Hayvanların Ağılının Çatısını Uçurdu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, 130'a yakın küçükbaş hayvanın barındığı ağılın çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Köyde yaşayan Mustafa Karaoğlu'nun hayvanlarına bakmak için geldiği ağılda, çatının büyük parçalar halinde çevreye dağıldığını gördü. Hayvanlarını kurtaran Karaoğlu, yeni bir ağıl yapmak için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Çanakkale\'de Fırtına Küçükbaş Hayvanların Ağılının Çatısını Uçurdu
07.01.2024 - 13:05,
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, 130'a yakın küçükbaş hayvanın barındığı ağılın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, yerini fırtınaya bıraktı.

Ezine'nin Üvecik köyünde yaşayan Mustafa Karaoğlu'nun yetiştiriciliğini yaptığı küçükbaş hayvanların barındığı ağılın çatısı, sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle uçtu.

Karaoğlu, sabah saatlerinde hayvanlarına bakmak için geldiği ağılda, çatının büyük parçalar halinde çevreye dağıldığını gördü.

Mustafa Karaoğlu, yaşanan olaydan yara almadan kurtulan hayvanlarını daha sonra meraya saldı.

Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek tutanak tuttu, Ezine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için incelemelerde bulundu.

Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah geldiğinde bu manzara ile karşılaştığını, yaşanan olay nedeniyle hayvanlarının dışarıda kaldığını söyledi.

Kış şartlarında yeni bir ağıl yapmanın bir hafta, 10 gün sürebileceğini ifade eden Karaoğlu, "Hayvanlar doğuruyor. Hayvanlar da kendi içinde mağdur. Sabah geldik manzara bu şekilde. Çok büyük bir rüzgar, almış 40 metre ileri atmış çatıyı. Elle koymuş gibi sanki. 130 kadar hayvan var, satacağız. Burayı yeniden yapacağız, paramız kalırsa yeni hayvan alacağız." dedi.

Kaynak: AA
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