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Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale-Eceabat hattında yapılması planlanan seferler olumsuz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferler de iptal edildi.

Çanakkale\'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
15.12.2023 - 23:17,  Güncelleme: 23:19
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Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale- Eceabat hattında, Eceabat'tan yarın saat 04.00 ve 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 ve 07.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Seferler, Eceabat'tan saat 07.15 seferi yapıldıktan sonra Eceabat'tan tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edecek.

Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hatlarındaki tüm seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Kaynak: AA
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