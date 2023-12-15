Çanakkale\'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale- Eceabat hattında, Eceabat'tan yarın saat 04.00 ve 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 ve 07.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Seferler, Eceabat'tan saat 07.15 seferi yapıldıktan sonra Eceabat'tan tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edecek.

Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hatlarındaki tüm seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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