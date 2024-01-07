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Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı birçok seferin iptal edildiği belirtildi.

Çanakkale\'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
07.01.2024 - 19:29,
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Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale- Eceabat hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı bu gece Çanakkale'den saat 01.00, Eceabat'tan ise saat 04.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Yarın Geyikli- Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

Kabatepe- Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifelerinde bulunan planlı diğer tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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