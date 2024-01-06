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Çanakkale'de Fırtına ve Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Çanakkale'de Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Çanakkale'de bu gece itibarıyla fırtına ve yarın sabah sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar çatı uçması, zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı. Ayrıca kent genelinde gök gürültülü sağanak da bekleniyor, halkın tedbirli olması isteniyor.

Çanakkale\'de Fırtına ve Sağanak Uyarısı
06.01.2024 - 15:46,
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ÇANAKKALE'de, bu geceden itibaren fırtına ile yarın sabah sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, Çanakkale'de için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada, bu gece itibarıyla il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da halkın dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: DHA
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