Çanakkale'de Geminin Makine Arızası - Son Dakika
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Çanakkale'de Geminin Makine Arızası

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Komorlar bayraklı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demirlendi.

08.10.2024 01:09
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ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Komorlar bayraklı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinden Bulgaristan'a gitmek üzere hareket eden 100 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı 'RAZOUK' isimli kuru yük gemisi, akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan kuru yük gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

Çanakkale\'de Geminin Makine Arızası
Kaynak: DHA

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